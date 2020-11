Gemeente Assenede stelt toiletten kerkhoven open voor coronawandelaars en -fietsers

Wandelaars en fietsers moeten tegenwoordig creatief zijn als ze plots een sanitaire stop moeten maken, want toiletten zijn er amper beschikbaar nu de horecazaken overal gesloten zijn. In Assenede komt de gemeente met een oplossing. Ze stelt de toiletten aan de verschillende begraafplaatsen gratis open voor iedereen. Ze zullen elke dag open zijn tussen 09.00 en 16.00 uur. Ook op feest- en weekenddagen blijven de toiletten beschikbaar. De technische dienst van de gemeente zal wegwijzers plaatsen zodat iedereen met een kleine of grote boodschap snel de verlossende weg vindt.