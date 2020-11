Gemummificeerd lichaam gevonden in Antwerps appartement: hoe kan een lichaam zo goed bewaard blijven?

In een huurappartement aan het Schipperskwartier in Antwerpen is een gemummificeerd lichaam gevonden. Bij het opruimen van de flat vond de huisbaas het lichaam in de kast. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat het om de partner van de vorige bewoonster gaat. Hoe de vrouw overleden is, wordt nog onderzocht. Maar het is wel opvallend dat het lichaam zo goed bewaard is gebleven. “Dat kan in uitzonderlijke omstandigheden: als het warm en droog is”, legt forensisch arts Wouter Van den Bogaert uit.