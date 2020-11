Gentse volleybalploeg helemaal in quarantaine: "Ik denk dat we besmet zijn via balcontact"

In Gent is de spelersgroep van Caruur Volley helemaal in quarantaine nadat de 9 spelers positief testten op corona. Ze zitten nog zeker tot zondag in afzondering en missen zo 1 competitiewedstrijd. De club vermoedt dat balcontact het virus heeft verspreid. "Het is niet onmogelijk maar er zijn ook andere verklaringen", zegt expert Steven Callens.