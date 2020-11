Gewezen president van Ghana Jerry Rawlings overleden

Jerry Rawlings was de zoon van een Schotse vader en een Ghanese moeder. Hij was luchtmachtpiloot toen hij in 1979 een eerste staatsgreep leidde in Ghana en de militaire regering omverwierp. Hij liet daarop verschillende voormalige leiders en generaals executeren wegens corruptie, maar zou daar later wel enige spijt over uitspreken. "Ik ben me ervan bewust dat wij in Ghana niet van bloedvergieten houden", zei hij daar later zelf over. "Ikzelf hou er ook niet van."