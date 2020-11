Meer dan een uur vertraging richting Antwerpen op de E313 na ongeval met vrachtwagens

Op de E313 richting Antwerpen, ter hoogte van Herentals-Industrie, is vanochtend een zwaar ongeval gebeurd met een vrachtwagen die inreed op een file. Er geraakte niemand zwaargewond, wel is er 1 lichtgewonde. De ravage was groot en er was veel verkeershinder. Intussen kan het verkeer er weer vlot passeren.