Is het een goed idee om de scholen maandag weer te openen?

Terwijl de dodelijke tweede coronagolf in België nog maar net over zijn hoogtepunt heen is, houdt de zorgsector zijn adem in voor een derde golf. De tweede coronagolf werd ingedamd door een tweede lockdown op te leggen en de herfstvakantie met een week te verlengen.

Dominique Benoit, hoofd van de dienst Intensieve Zorg in het UZ Gent, vindt het nog te vroeg om volgende week de scholen weer te openen. In “Terzake” zegt hij dat onze zorgsector maar ternauwernood ontsnapt is aan een grote ramp. “Het is waarschijnlijk heel nipt geweest”, zegt Benoit. Het ziekenhuispersoneel is zo druk bezig, dat men niet meer dezelfde zorg kan geven als voorheen.