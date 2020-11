Je nieuwe wagen pas in 2021 inschrijven kan je 100 euro opleveren

Vanaf 1 januari 2021 wordt de inschrijvingstaks van voertuigen en de jaarlijkse verkeersbelasting in Vlaanderen op een andere manier berekend. Wie een wagen heeft die veel CO2-uitstoot, zal meer betalen. Groenere auto's zullen dan weer minder taks betalen.

Controleer voor je je wagen inschrijft

Volgens de Vlaamse ombudsman Bart Weekers kan het dus wel de moeite zijn om je auto pas in te schrijven na 31 december 2020. "Voor benzinewagens is er zeker een voordeel te rapen. Voor een Renault Clio benzine bijvoorbeeld, de best verkochte wagen in Vlaanderen, kan het voordeel oplopen tot 100 euro." Je kan dus vragen aan je garagist om de wagen pas af te leveren na het eindejaar.

Maar in sommige gevallen is het voordeliger om je auto net wel nog in 2020 in te schrijven. "Vooral voor dieselwagens wordt de inschijvingstaks een pak duurder vanaf 1 januari 2021. De bedragen kunnen oplopen van 165 euro tot soms zelfs 700 euro."

Eerlijker maar te laat gecommuniceerd

Volgens de Vlaamse ombudsman is de nieuwe berekening van de inschrijvingstaks zeker niet slecht. "Maar de veranderingen zijn veel te laat aangekondigd. Mensen hebben een auto vaak al maanden geleden besteld. Nu ontdekken ze plots dat de taksen kunnen stijgen of dalen, afhankelijk van wanneer ze het voertuig inschrijven. Dat is voor veel mensen schrikken."

Weekers raadt dus aan om zeker te checken of het voor jouw nieuwe wagen voordeliger is om hem in te schrijven in 2020 of 2021. "Wil je je auto nog inschrijven in 2020, hou er dan rekening mee dat veel verzekeraars en het DIV gesloten zijn tijdens de feestdagen. Onderneem dus tijdig actie om alles nog rond te krijgen voor 2021. Laatkomers zullen we niet meer kunnen helpen."

De verschillende tarieven kan je checken via deze link.