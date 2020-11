Nieuw onderzoek van KU Leuven en Sciensano: "Kinderen wel degelijk vatbaar voor corona, meer zelfs dan eerst gedacht"

Doel van het onderzoek: is dit verschil tussen de gemeenten ook bij kinderen merkbaar? Het antwoord op die vraag is een duidelijke 'ja', want het verschil in viruscirculatie is heel duidelijk. In Alken werden antistoffen gemeten bij 14,4 procent van de deelnemers (26 op 181) tegenover 4,4 procent in Pelt (8 op 181). De studie toont ook aan dat er in Alken amper verschil is tussen het aantal besmettingen bij kinderen uit de lagere school (13,3 procent) en jongeren in de eerste jaren van het secundair onderwijs.

"De resultaten tonen aan dat kinderen toch meer vatbaar zijn voor het virus dan we oorspronkelijk dachten", zegt professor Corinne Vandermeulen van het departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de KU Leuven, die het onderzoek leidde. "Zij worden wel degelijk ook besmet als de circulatie van het virus hoog is. Op dit moment zijn er nog niet zoveel onderzoeken gebeurd bij kinderen. In dat opzicht geeft dit wel belangrijke inzichten."