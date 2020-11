Wedstrijdje rond de wereld stappen? Limburgse studenten gaan de uitdaging aan 

Hervé Van de Weyer, opleidingshoofd van de richting communicatiemanagement aan Hogeschool PXL is één van de gangmakers van deze competitie. ‘’Het hoofddoel is mensen in beweging krijgen. Elke school die deelneemt zal wel willen winnen, maar elke student die ook maar één stap zet is al een winnaar in dit verhaal. We willen vermijden dat studenten zich hele dagen opsluiten op hun kamer. Zeker in deze tijden van lockdown heeft bewegen een uiterst positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid.’’