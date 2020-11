Liveblog: Weer minder dan 7.000 coronapatiënten in het ziekenhuis, ook kleine daling op intensieve zorg

Wie vanaf 23 november vanuit coronarisicogebied afreist naar Spanje, moet een negatieve PCR-test kunnen voorleggen die niet ouder dan 72 uur is zijn. Dat heeft het ministerie van Gezondheid in Madrid aangekondigd.

Wat een risicogebied is, wordt bepaald op basis van wat de Europese Unie in oktober vastlegde. Zijn er in 14 dagen tijd meer dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners én bedraagt de positiviteitsratio 4 procent, OF zijn er in 14 dagen tijd minstens 150 besmettingen per 100.000 inwoners, dan geldt dat als risicogebied. Voor niet-EU-landen en landen die binnen de Europese Schengenzone vallen, is de grens minstens 150 besmettingen per 100.000 inwoners in 14 dagen tijd.



De krant El País schrijft op basis van een woordvoerder van het gezondheidsministerie dat binnen de Schengenzone in eerste instantie alleen burgers van Noorwegen, Finland en Griekenland zullen worden vrijgesteld. De maatregel zou in eerste instantie dus ook voor Belgen gelden.

Reisbureaus en transportbedrijven moeten reizigers bij de ticketverkoop op de hoogte brengen van de verplichting. De PCR-testen moeten op papier of digitaal in het Spaans of Engels worden voorgelegd.