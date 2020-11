Minderhedenforum wordt dan toch niet opzijgezet, maar moet samenwerken: "Organisaties vullen elkaar aan"

Actie ondernemen had een grote focus in het dossier van Join.Vlaanderen. Dat benadrukt Somers meermaals "Zij hebben daar een duidelijke visie over"

Voor Somers is het na het overleg gisteren klaar en duidelijk: het Minderhedenforum en Join.Vlaanderen zijn complementair, aanvullend. "Ik wil dat ze komen tot een geïntegreerd dossier (...) Ik denk dat ze beiden de volwassenheid moeten hebben om niet op de eerste plaats de eigen organisatie voor ogen te hebben maar wel de doelstelling, namelijk zorgen dat diversiteit in Vlaanderen een groter succes wordt dan vandaag. Dat we meer met elkaar en niet naast elkaar te leven. En dat we de ongelijkheid aanpakken door op het terrein te komen. Dàt is wat ik de voorbije jaren te weinig heb gezien en daar wil ik absoluut de nadruk op leggen."