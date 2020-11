Minister van Mobiliteit gaat niet in op oproep van burgemeester Oostende: "De gratis treinrittenkaart wordt niet afgeschaft"

Oostende is één van de weinige kustplaatsen die rechtstreeks bereikbaar is met de trein. Samen met de vakantieperiode en het zachte herfstweer zorgde dat ervoor dat er de voorbije dagen veel volk was. "Te veel voor deze coronacrisis", vindt Tommelein. Daarom vroeg hij om het systeem van de gratis treintickets tijdelijk stop te zetten. Maar de minister van Mobiliteit is het er niet mee eens.