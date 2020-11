Mormonen bouwen nieuwe kerk in Melle: "Onze gemeenschap groeit"

Het nieuwe gebouw biedt tal van moderne en digitale mogelijkheden die er voordien niet waren. "We moesten ons behelpen met filmpjes die we op YouTube hadden gezet. Nu kunnen we livestreamen zodat er meer een gevoel is van samenhorigheid. En er is ook een chatfunctie, dus we kunnen rechtstreeks boodschappen uitwisselen."

Geens is bijzonder tevreden want het gebouw is modern en ruim. "Nu hebben we veel plaats in een sober gebouw, met de uitstraling van een kerkgebouw zoals wij het kennen. Bij ons is het geen gebouw met heel veel versieringen maar eerder sober."