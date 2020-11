Niet-essentiële winkels zijn creatief om toch te kunnen verkopen: "Er zijn grijze zones in de regelgeving"

Handelaars mogen tijdens deze tweede lockdown een afhaaldienst voorzien. Dat is een verschil met de eerste lockdown. En ze mogen ook opnieuw goederen aan huis leveren. Hoe verloopt dat? "De inspecteur" maakt een tussenstand op.

Creatieve verkopers

Heel wat handelaren blijken bijzonder creatief te zijn om toch maar te kunnen verkopen. Zo is er het verhaal van een verkoper van kinderschoenen die briefjes in de bus steekt bij klanten. De handelaar rijdt sinds de sluiting rond met een auto vol schoenen en komt aan huis langs om schoenen te laten passen en te verkopen.

Een uitbaatster van een lingeriezaak probeert ook zoveel mogelijk te verkopen, zonder de regels te overtreden. "Ik mag mensen niet laten passen, maar ik kan klanten wel producten laten afhalen op afgesproken tijdstippen. Als mensen twijfelen over de maat, beslis ik die dezer dagen op het zicht."

"Bestellingen gebeuren in den duik"

De winkels die wel mogen openblijven, mogen maar een deel van hun gamma verkopen. Maar ook daar zijn de medewerkers soms vindingrijk. Producten die ze niet mogen verkopen, moeten afgeschermd worden zodat de klanten er niet aankunnen, maar dat betekent niet dat de goederen niet verkocht worden.

Heel wat luisteraars bevestigen dat ze goederen die afgedekt zijn wel nog gewoon kunnen kopen. "Ik moest het maar gewoon vragen aan de kassa en dat product werd alsnog uit de rekken gehaald", is een reactie die vaak terugkomt.

Sommige mensen nemen foto's van niet-verkoopbare goederen in de winkel, bestellen het vervolgens aan de infostand en halen het een paar minuten later gewoon op aan de kassa. Daar rekenen ze de waren af met andere producten die wél nog gewoon mogen verkocht worden. Er zijn ook winkelketens waarbij je niet aan de infostand mag bestellen. In dat geval gaan klanten even naar buiten, bellen van op de parking de winkel op om te 'bestellen', waarna ze de producten vervolgens meteen kunnen ophalen.

Afhalen mag, deur-aan-deur-verkoop is verboden

Chantal De Pauw van de Overheidsdienst Economie schept duidelijkheid over de verkoop van niet-essentiële producten. "Schoenen zijn een niet-essentieel product en kunnen alleen na bestelling worden geleverd of opgehaald in open lucht en aan de buitenzijde van de winkel. Het is niet de bedoeling om het shoppen te verplaatsen naar de huiskamer, want daar gelden dan weer de samenscholingsregels. Bovendien zijn alle deur-aan-deur- en leurdersactiviteiten momenteel verboden."

Afhaalmomenten organiseren kan wel. "Het is verboden om te passen. Maar klanten mogen producten bestellen via de telefoon en die vervolgens afhalen op een afgesproken tijdstip."

Grijze zones zijn onvermijdelijk

Winkelketens die niet-verkoopbare goederen toch verkopen als klanten erom vragen, gaan volgens De Pauw wel in de fout.

"Winkels mogen alleen essentiële goederen fysiek aanbieden. Andere producten mogen alleen na bestelling (online of via de telefoon) aan huis geleverd worden of opgehaald worden na afspraak, in open lucht en aan de buitenzijde van de winkel. Die producten mogen dus niet aan de kassa afgerekend worden met andere aankopen."

Het is ook niet de bedoeling dat klanten foto's nemen in de winkel om dat product nadien te bestellen. "Dat is niet wat er bedoeld wordt met dat ministerieel besluit. Het zijn allemaal voorbeelden van praktijken die de oneerlijke concurrentie aanwakkeren en dat wil de regelgeving net vermijden", aldus De Pauw.

Volgens De Pauw is het onvermijdelijk dat handelaren dit soort van oplossingen zoeken omdat de situatie zo uitzonderlijk is. "Er zijn grijze zones in deze regelgeving. Een pasklaar antwoord geven is soms moeilijk, maar er is uiteindelijk maar één doel en dat is het virus tegenhouden. Houd het dus veilig als je winkelt."