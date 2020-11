Nieuwe goed bewaarde schedel biedt blik op micro-evolutie mensachtige

De bewijzen voor een snelle maar aanzienlijke klimaatverandering in Zuid-Afrika tijdens deze periode, zo'n 200 miljoen jaar geleden, komen uit verschillende bronnen. Doorslaggevend is dat de fossielen aantonen dat bepaalde zoogdieren die geassocieerd worden met bosrijk gebied of 'bushland' - struiksavanne - uitstierven of minder voorkwamen, terwijl andere soorten die geassocieerd worden met drogere, meer open omgevingen in deze periode voor het eerst opduiken in het gebied.



"P. robustus is opmerkelijk omdat zijn schedel, kaken en tanden een aantal kenmerken bezitten die erop wijzen dat hij aangepast was aan een dieet van erg hard of taai voedsel", zei Strait. "We denken dat deze aanpassingen hem toelieten te overleven op voedsel dat mechanisch moeilijk te eten was, toen de omgeving koeler en droger werd, wat leidde tot veranderingen in de plaatselijke vegetatie."

"Maar de skeletten van specimens van Drimolen vertonen kenmerken die suggereren dat hun kauwspieren zo geplaatst waren dat ze niet zo goed konden bijten en met minder kracht konden kauwen dan de latere populatie van P. robustus uit Swartkrans", zei hij."In de loop van 200.000 jaar zorgde een droger klimaat er waarschijnlijk voor dat de natuurlijke selectie de evolutie van een efficiënter en krachtiger voedingsapparaat ging bevoordeligen."

"De DNH 155 schedel toont het begin van een zeer succesvolle afstammingslijn, die in Zuid-Afrika een miljoen jaar lang bestaan heeft. Zoals alle wezens op aarde, pasten onze voorouders zich aan en evolueerden ze in overeenstemming met het landschap en het milieu rond hen om succesvol te blijven", zei Andy Herries.

"Voor het eerst hebben we in Zuid-Afrika voldoende gegevens op het vlak van datering en voldoende morfologische aanwijzingen om ons toe te laten dergelijke veranderingen te zien bij een oude afstammingslijn van de Hominini op een korte tijd. We geloven dat deze veranderingen plaatsvonden in een periode waarin Zuid-Afrika aan het uitdrogen was, wat leidde tot het uitsterven van een aantal zoogdiersoorten."

Herries is professor aan La Trobe en een van de directeurs van het Drimolen-project.