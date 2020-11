Oek de Jong wint Boekenbon Literatuurprijs met roman "Zwarte schuur"

Bijna 500 bladzijden dik is "Zwarte schuur", de vijfde roman van de Nederlandse schrijver Oek de Jong (68). In een notendop gaat het verhaal over een trauma, over "een misstap en over schuld en boete", zegt de jury. Maris Coppoolse is een kunstschilder van 59 en staat op het toppunt van zijn roem. Als hij een overzichtstentoonstelling heeft in het Stedelijk Museum van Amsterdam, onthult een weekblad de oorsprong van zijn obsessieve werk: zijn rol bij de dood van een meisje in zijn dorp, toen hij zelf een zwaar vernederde jongen van 14 was. Het naar buiten komen van het bericht brengt zijn relatie en bij uitbreiding zijn hele leven aan het wankelen.