Was horeca sluiten juiste beslissing? Ja, zegt studie uit VS. Horeca Vlaanderen: "Álle binnenruimten zijn een probleem" 

Ook in ons land blijkt uit de contactopsporing dat de sluiting van de horeca nodig was, zegt professor biostatistiek Geert Molenberghs. "We hebben gezien dat mensen die besmet geraakt zijn heel vaak in de dagen daarvoor de horeca bezocht hebben. Dat laatste is geen bewijs, maar het is allemaal evidentie die in dezelfde richting leidt: namelijk jammer genoeg is de horeca een voorname plaats van overdracht."

Horeca Vlaanderen is het daar niet mee eens en wijst erop dat alle binnenruimtes een probleem zijn, dus ook bij mensen thuis en op het werk. "De juiste beslissing was eigenlijk het aantal contacten van mensen beperken", zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. "Want met stip bovenaan, dat hebben dezelfde experten gezegd, staan de thuisomgeving en de werkomgeving. Het gaat hier mogelijk om alle binnenruimten waar mensen samenkomen. Van sportclubs tot misschien wel scholen, want anders zouden ze opengebleven zijn en een heel aantal zaken."

De Caluwe doet ook een oproep om zich niet alleen op studies uit het buitenland te baseren, maar vraagt ook degelijk binnenlands onderzoek. "Ik denk dat het toch belangrijk is dat er ook Belgische rapportagecijfers zijn. En geef die ook wekelijks, zo zal een hele bevolking gesensibiliseerd zijn." (De tekst gaat voort onder de video.)