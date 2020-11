Vanaf nu verplicht mondmasker in provinciedomein De Palingbeek in Ieper: "Enkel op de drukste plekken"

Het is de voorbije dagen bijzonder druk geweest in het provinciedomein De Palingbeek. Door het mooie herfstweer komen er veel mensen wandelen of spelen met hun kinderen. Omdat het niet vanzelfsprekend is om anderhalve meter afstand te bewaren, moet iedereen boven de 12 jaar nu verplicht een mondmasker dragen op de drukste plaatsen. Dat geldt zeker al voor de parkings en ook voor op het speelplein.

Vorige week nog voerde de provincie ook al een algemene mondmaskerplicht door in het provinciedomein Bulskampveld in Beernem. Ook daar was er de voorbije weken heel veel volk.