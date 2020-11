Fiscus waarschuwt voor frauduleuze mails die inspelen op corona-actualiteit: "Het is momenteel een echte plaag"

Eén van de klassieke cyberveiligheidstips is om steeds een “https-check” uit te voeren, om te zien of de verbinding beveiligd is met het beveiligingscertificaat Hyper Tekst Transfer Protocol Secure, dat wijst op versleutelde communicatie. SafeOnWeb benadrukt echter dat dit advies eigenlijk achterhaald is: ook cybercriminelen kunnen voor hun valse website zo’n SSL-certificaat aanvragen. Bij bovenstaande twee casussen was dat bijvoorbeeld het geval. Dat een website-adres begint met “https” is dus geen garantie dat het niet om een frauduleuze site gaat.

Wie geconfronteerd wordt met een poging tot oplichting, kan dat laten weten aan de FOD Financiën via hun contactformulier of aan de cyberveiligheidsdiensten van SafeOnWeb. Wie slachtoffer is, moet ook bij de politie klacht indienen.