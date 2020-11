Pieter Devos bijna beste ruiter ter wereld tot Corona kwam: "Moeilijk jaar voor ruiter én paard"

Sonny Vanderheyden van Radio 2 Vlaams-Brabant belde vanmiddag even met Pieter en die klonk best nog strijdvaardig en ambitieus. "Het ligt nu wel helemaal stil, alleen de lagere tornooien gaan nog door, maar daar valt geen prijzengeld te pakken. De ruitersport is eigenlijk best coronaveilig, maar zonder publiek geen gulle sponsors voor de grote tornooien", vertelt Pieter. "We kunnen dus nog wat met jonge paarden trainen op die kleine tornooien, maar de toptornooien zijn allemaal geannuleerd. Ik heb daar heel veel in geïnvesteerd, dat maakt het niet evident."