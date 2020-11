PLAN B aflevering #39: Ook in ons land zijn er partijen die de hashtag #nietmijnregering hanteren, net als de aanhangers van Trump nu in de VAS

Het is een tekening van cartoonist Lectrr die Alain Gerlache (RTBF) tot de verbeelding sprak: president Trump die van een medewerker te horen krijgt dat de hastag #nietmijnregering al bezet is. Ook in ons land zijn er oppositiepartijen die zich verzetten tegen de nieuwe regering, De Croo, zelfs met het idee dat die regering de overwinning heeft 'gestolen'. Wie zijn partijen? En lijken de aanhangers van die partijen dan ook op de aanhangers van Donald Trump? En hoe sterk is die stroming -d ie volledig onbekend is in Franstalig België- in Vlaanderen? Dat zijn de vragen die Alain Gerlache (RTBF) stelt aan Ivan De Vadder (VRT NWS) in deze nieuwe aflevering van de podcast.