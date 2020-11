Politie haalt 30-tal dieren weg uit geïmproviseerde kinderboerderij in koranschool Vorst

Het was een opmerkzame pendelaar die op de trein plots de dieren zag staan en de politie verwittigde. Die is een kijkje gaan nemen, en heeft ze in beslag genomen. Dat vertelt de politiezone Zuid: "De dieren stonden aan de achterzijde van de school, maar dat kan je van op de openbare weg niet zien, wel van op de trein. We zijn dan ter plaatste gegaan en hebben de dieren op basis van de wet op dierenwelzijn in beslag genomen. Omdat de directeur van de school niet de nodige vergunningen had. Verschillende dierenopvangcentra uit Wallonië zijn ze dan komen halen, waar ze wachten op een nieuwe thuis."