Politie van Sint-Niklaas maakt filmpjes op TikTok om meer jongeren te bereiken

"We zijn volop aan het experimenteren met nieuwe ideeën, maar het belangrijkste is dat we het jonge publiek kunnen bereiken. In de toekomst willen we graag, in samenwerking met de jeugddienst, nog meer jongeren op een positieve manier aanspreken. Met leuke TikTok-filmpjes proberen we een beter beeld te geven van wat de job van politie-inspecteur inhoudt. We hopen dat we minderjarigen kunnen doen dromen van een job bij de politie, zodat ze zich later inschrijven bij de politieschool. We willen tonen dat een job bij de politie van Sint-Niklaas echt heel leuk is.”