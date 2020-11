Prestigieus internationaal jeugdvoetbaltoernooi Bassevelde voor 2de keer uitgesteld door corona

De ploegen die normaal dit jaar zouden deelnemen zien we ook in 2022 terug. “We zijn het gewoon ons 10.000-koppig publiek kwaliteit te leveren. Ook dat speelde mee in onze beslissing om het toernooi uit te stellen. Daarnaast vormen we een hechte gemeenschap. Naast 10.000 bezoekers moeten we ook denken aan onze vele vrijwilligers, medewerkers, sponsors en de inwoners van Bassevelde. Zij hebben dit evenement groot gemaakt. Ook zij verdienen een mooie 25ste editie. In 2022 willen we er daarom een extra groot voetbalfeest van maken. Voetbalfans schrijven 3,4 en 5 juni 2022 best al in de agenda.”