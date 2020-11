Rechtbank geeft bouwgroep Willemen Groep gelijk in casinodossier van Middelkerke: "We zijn opgelucht"

De bouwgroep zou het nieuwe casino bouwen, maar die overeenkomst is in maart 2019 verbroken door burgemeester Jean-Marie Dedecker. Volgens Dedecker was er gesjoemeld om het project binnen te halen, onder het vorige stadsbestuur. Volgens de gemeente waren er in het dossier "ernstige, herhaaldelijke en systematische gebreken vastgesteld in de uitvoering van de projectovereenkomst".

Willemen Groep spande een rechtszaak aan tegen de gemeente en eist een schadevergoeding van 8,2 miljoen euro. De rechtbank van eerste aanleg geeft hen nu gelijk. Willemen Groep voldeed wel degelijk aan alle voorwaarden van het contract. "We zijn opgelucht", zegt de woordvoerder van Willemen Groep. "We hebben altijd het vertrouwen bewaard in onze mensen die bezig waren met dit project. Het doet ons deugd dat de rechter gezegd heeft dat we als betrouwbare partner hebben gehandeld."

De rechtbank stelt nu een gerechtsdeskundige aan die 6 maanden de tijd krijgt om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen.