Pierre-Yves laat het oude Sint-Genesius-Rode herleven met foto's van toen

"Ik ben lid van een facebookgroep uit Loverval, van waar ik afkomstig ben", zegt Pierre-Yves Bouvy. "Daar lanceerde iemand het initiatief om via oude foto's je dorp te herontdekken. Het leek me zo leuk dat ik er met een aantal vrijwilligers ook mee gestart ben in Sint-Genesius-Rode. We zijn op zoek gegaan naar tientallen oude foto's die via een QR-code vergeleken kunnen worden met wat er vandaag te zien is", zegt Pierre-Yves.