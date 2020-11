Roze vuilniszakken van Ecowerf mogen langer gebruikt worden

Sinds juni kondigt afvalbeheerder Ecowerf het afscheid van de roze zak aan. In de plaats komt een blauwe waar al het plastiek in mag. Maar omdat nog veel mensen met een voorraad roze zakken zit, wordt de overgangsfase verlengd. Jos Artois van Ecowerf: "We zamelen de roze zak nu al drie jaar in, maar die zal volgend jaar verdwijnen. Normaal was dat eind februari, maar we geven mensen nog wat extra tijd. Tot eind mei mogen ze bovendien al het plastiek in de roze zak stoppen, ook de flacons die er normaal niet horen. Eens mei, gaat alles dan in de nieuwe blauwe PMD-zak."