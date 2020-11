Sinterklaas in eerste tv-interview ooit: "Mijn baard is op zich al een mondmasker, daar geraakt geen virus door"

2020 was al op veel vlakken een bijzonder jaar, Sinterklaas maakt het nog net iets specialer want het is ongezien dat hij interviews geeft. Toch voelde de Sint die noodzaak. Op die manier kan hij namelijk zoveel mogelijk kinderen die met vragen zitten bereiken. Want vragen zijn er genoeg. Is het bijvoorbeeld wel veilig voor een oude man als Sinterklaas om in de buurt van kinderen te komen?