Stad Gent zet "influencers" in om coronaregels bij jongeren en anderstaligen kenbaar te maken via sociale media 

"Iedereen doet zijn best maar de taalbarrière zorgt ervoor dat niet altijd alles even duidelijk is", zegt Shishova. "De eerste golf hebben we voortdurend geholpen met het vertalen van de coronamaatregelen. Bulgaarse Gentenaren kijken niet allemaal naar de Vlaamse televisie of luisteren niet allemaal naar Radio 2", lacht ze. Shishova werd door de stad gevraagd om mee te stappen in het project. Ze heeft een Bulgaarse volksdansvereniging waardoor ze erg veel mensen kent. "De filmpjes verspreid ik nu via mijn eigen vereniging en de jongeren gaan die delen op de sociale media. Bij de vorige golf hebben we het al eens uitgeprobeerd en het was echt een succes."