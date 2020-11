Stijgend aantal besmettingen leidt tot dramatische situatie in Napels: "Mensen krijgen zuurstof op ziekenhuisparking"

In Italië slaat de coronacrisis weer in volle hevigheid toe. In totaal zijn er al 1 miljoen coronabesmettingen vastgesteld. In een aantal regio’s in het noorden van het land geldt code rood, de hoogste alarmfase, maar die geldt niet voor Napels en omgeving, terwijl ook die stad in het zuiden zwaar is getroffen. De gezondheidszorg is er minder goed en de capaciteit is er minder groot, waardoor de ziekenhuizen er sneller vol geraken en er situaties ontstaan waarbij mensen die op de parking van een ziekenhuis zuurstof krijgen.