"Stiltewagons" in Catalonië: treinreizigers gevraagd om te zwijgen om coronabesmetting tegen te gaan 

In Nederland bestaan er al langer stiltewagons. Daar kunnen reizigers bijvoorbeeld in stilte een boek lezen. Maar zou een stiltewagon in coronatijd zoals in Catalonië ook een goed idee zijn voor België? Peter Thoelen van TreinTramBus, de bond van trein-, tram- en busgebruikers, denkt dat een stiltewagon in België wel welkom zou zijn voor reizigers die rustig een boek willen lezen of willen werken op de trein.

"Maar ik denk niet dat stilzwijgen zal doorwegen op het aantal besmettingen wanneer men ook al een mondmasker draagt en de afstand respecteert", zegt Thoelen. "Bovendien geldt er in België een mondmaskerplicht op het openbaar vervoer en worden de voertuigen ook regelmatig goed ontsmet", voegt hij er nog aan toe.