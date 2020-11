Strengere regels voor bingo in Heist-op-den-Berg: "Sommigen verspelen hun pensioen"

Toch benadrukt de gemeente dat het niet de bedoeling is om bingo volledig te bannen. "We herhalen gewoon de wetgeving die vermeld staat in het reglement van de kansspelcommissie, niet meer dan dat. Het zijn een aantal voorwaarden die gelden om een bingo te kunnen organiseren. Organisaties kunnen dat nog steeds perfect doen, zolang de financiële inzet van een laag niveau is en de winst ook beperkt is", aldus Vantyghem.