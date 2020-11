Studenten Verpleegkunde UCLL versterken intensieve COVID-afdelingen UZ Leuven

Lynn Caluwé is laatstejaarsstudent Verpleegkunde UCLL: “Op de afdeling waar ik hiervoor stond, was ik echt ‘de stagiair’. Als ik er niet was, zou het even goed draaien. Nu, op de intensieve COVID-afdeling, maak ik echt het verschil. Doordat ik er ben, kunnen er meer bedden ingezet worden en meer patiënten geholpen. Dat wordt ook echt geapprecieerd door het team.”