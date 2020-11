Studentenverenigingen in Gent starten met samen blokken via videoverbinding: "Zien studeren, doet studeren"

De coronacrisis is voor veel mensen een zware dobber en ook studenten hebben het niet makkelijk. Studeren in groep in grote leeszalen, bibliotheken of andere ruimtes is door de coronacrisis onmogelijk. Om hen te motiveren om de lessen te blijven volgen, te blijven blokken en contact te leggen met studiegenoten, starten studentenverenigingen in Gent met online studielokalen. Jongeren kunnen er via videoverbinding elkaar zien studeren. Er zijn ook chatkanalen waar ze over serieuze, maar ook over meer banale zaken kunnen praten.