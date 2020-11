Tweede editie Wintergloed Brugge: "We hebben nood aan licht in deze donkere coronatijden"

Vorig jaar was de eerste editie van Wintergloed een editie met alles erop en eraan: een lichtparcours, een nieuwe ijspiste, een winterbar en uiteraard de traditionele kerstmarkten.

Dit jaar zal er alleen maar een lichtwandeling zijn met 10 lichtinstallaties verspreid in de stad. De focus ligt op het wandelen en op de verlichting. "Want in donkere tijden hebben mensen nood aan licht en beweging", zegt Burgemeester Dirk De fauw (CD&V). "Als je ziet hoeveel mensen bij mooi weer naar de zee trekken of in de bossen wandelen, dan ben ik ervan overtuigd dat er ook heel wat mensen in de stad willen komen wandelen. Zeker als het donker is, want dan is het minder aangenaam in de bossen."

