Voka West-Vlaanderen wil dat tijdelijk werklozen zich bijscholen tijdens coronacrisis

Volgens werkgeversorganisatie Voka is de nood aan personeel het grootst in de zorg- en medische sector, de groot- en kleinhandel en in de bouw. Voor heel wat jobs is niet altijd een ervaring of een hoog diploma nodig, maar toch wil Bert Mons van Voka dat werklozen net nu een opleiding volgen. "We willen tijdelijk werklozen door corona oproepen om in deze periode een opleiding te volgen om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt na corona."

Ondanks corona blijft de krapte op de arbeidsmarkt volgens Voka een probleem in West-Vlaanderen. " Zonder afbreuk te doen aan de gevolgen van de coronacrisis, merken we in heel wat ondernemingen dat de vraag naar gemotiveerde medewerkers groot blijft", zegt Mons. "Corona heeft dit tekort tijdelijk onder controle gehouden, maar zeker niet weggewerkt."