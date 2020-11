Dit is de meest idyllische plek ter wereld om in quarantaine te gaan!

Eilandengroep Vanuatu heeft het lang volgehouden zonder corona, maar nu is er dan toch een coronabesmetting vastgesteld in het land. "Vanuatu is lang één van de laatste landen zonder coronabesmettingen geweest. Tot nu", vertelt Tim 't Kint in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. 't Kint is ereconsul van Vanuatu en woont in Affligem. Als ereconsul vertegenwoordigt hij Vanuatu in België voor commerciële contacten en doet hij ook de PR van het land in België.

Vanuatu is een eilandgroep ten noordoosten van Australië en bestaat uit 83 kleine eilanden waarop bijna 300.000 mensen wonen. "Vanuatu heeft geen gezondheidszorg zoals wij die in België kennen", vertelt 't Kint. "In maart waren er welgeteld twee beademingstoestellen in het hele land. Intussen zijn het er wel al 20. De overheid van Vanuatu wil niks aan het toeval overlaten en is van in het begin van de coronacrisis streng geweest: niemand mag het land meer in of uit. Toeristen zijn niet meer welkom. De enigen die het land nog binnen mogen, zijn mensen die gerepatrieerd worden. Daar is nu één besmetting bij vastgesteld. Om een grote uitbraak te voorkomen, moet iedereen die het land binnenkomt zonder uitzondering in quarantaine", weet ereconsul 't Kint.