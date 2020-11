Vier tips voor jongeren die worstelen met zichzelf in coronatijden

Blijf in contact staan met vrienden , weliswaar op de manieren waarop het mag: online maar ook fysiek mag het nog, met maximaal vier vrienden in totaal en met de gepaste afstand

Durf in te zien wanneer het moeilijk met je gaat. “We merken dat de stap naar professionele hulpverlening zetten, niet vanzelfsprekend is. Vaak rust er ook een taboe of weten jongeren niet waar ze terecht kunnen. Stap bijvoorbeeld naar het JAC, waar professionele hulpverleners voor je klaarstaan via chat, mail, maar ook fysiek.