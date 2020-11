Vijf jaar na aanslagen Parijs: een terugblik op een gruwelijke terreurdaad die aan 130 slachtoffers het leven kostte

In totaal vallen op vrijdag 13 november 2015 maar liefst 130 doden, het zijn de zwaarste aanslagen in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Een zelfmoord wordt later nog rechtstreeks toegeschreven aan de aanslag. De straten in Parijs blijven die avond leeg en verlaten. Toenmalig Frans president François Hollande kondigt de noodtoestand af en gaat de landsgrenzen streng bewaken.

"Frankrijk is onze oudste bondgenoot", reageert toenmalig president van de Verenigde Staten Barack Obama later die avond in een toespraak. "De Fransen hebben keer op keer schouder aan schouder gestaan met de Verenigde Staten. We willen heel duidelijk stellen dat we aan hun zijde staan in de strijd tegen terrorisme en extremisme."

Op 14 november ontwaakt Parijs in shock. Aan concertzaal Bataclan worden bloemen neergelegd. Op de Place de la Republique komen mensen spontaan samen om hun medeleven te betuigen en om de slachtoffers te rouwen.

(Lees verder onder de foto's)