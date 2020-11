Volleybalclub Menen volledig in quarantaine: "Drie van onze spelers hebben corona"

Na de match tegen Gent van zaterdag, bleken 3 spelers besmet. Volgens coach Frank Depestele komt dat wellicht door de spelers van Gent. Want daar zijn er al 9 spelers besmet met corona. Depestele: "We zien toch dat het 3 basispelers zijn die besmet zijn. Zij staan aan het net, hadden dus contact met de spelers van de andere ploeg. Dus je ziet toch dat als je met een superverspreider zit, dat het dan echt wel mogelijk is dat mensen aan het net elkaar besmetten, denk ik."

Nu zitten alle 12 de spelers in quarantaine. Vandaag krijgt wie niet besmet is een tweede test. De match van zaterdag tegen Roeselare is alvast geannuleerd.