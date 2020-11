VRT NWS lanceert interactieve onlineles rond nepnieuws

Over nepnieuws bracht VRT NWS in 2019 al een EDUbox uit, een educatief concept om jongeren te laten kennismaken met een belangrijk maatschappelijk thema. Dit kant-en-klaar lespakket is gemaakt om in groep te gebruiken in de klas. Door het toenemende belang van afstandsonderwijs, werd deze EDUbox nu vertaald naar een interactieve onlineles.

In deze les is Journaal-anker Hanne Decoutere uitzonderlijk de leerkracht van dienst. Samen met de leerlingen neemt zij fake news onder handen. Want wat is nepnieuws precies? En hoe kun je het herkennen? Hanne biedt de leerlingen 10 heldere regels die zij te allen tijde kunnen gebruiken om echt nieuws van nepnieuws te onderscheiden. Aan de hand van voorbeelden en verschillende oefeningen maakt zij nadien ware nepnieuwsdetectives van hen. Aansluitend geeft ze ook tips over wat ze moeten doen in het geval ze geconfronteerd worden met fake news.

De les kan individueel gevolgd worden, thuis of in de klas. Ze bestaat uit stukjes theorie, video’s, reportages en interactieve quizvragen. De leerling volgt zijn eigen tempo, beantwoordt vragen en zoekt dingen online op.

Benieuwd? Je kan de interactieve les volgen op deze pagina. Of krijg in de video hieronder een voorsmaakje.

(Lees verder onder de video.)