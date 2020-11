Waarschuwingsborden aan grens met Nederlands Limburg: “Tegen verspreiding van het coronavirus en voor lokaal kopen”

De besmettingscijfers in België zijn op dit moment slechter dan in Nederland, dus de handelaren uit Nederland zien de Belgen op dit moment liever niet komen, volgens Marino Keulen: "De Belgische shoppers moeten dus even thuisblijven. En dat is ook goed voor de lokale Belgische handelaars. Alle essentiële dingen die je in het kader van het eindejaar nodig hebt kan je hier ook kopen. Stel het funshoppen in Nederland een aantal weken uit, want anders is het broodroof voor onze winkels", besluit de burgemeester.