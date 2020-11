Wolven in Limburg zijn vooral verlekkerd op reeën en everzwijnen

Slecht nieuws voor de Limburgse everzwijnen en reeën in het wolvengebied, want wolven lusten ze graag. Het INBO onderzocht 49 stalen van wolvenuitwerpselen, meldt Het Belang van Limburg. In 32 van die drollen zaten resten van reeën en in 9 zaten er sporen van everzwijnen. De wolf in onze provincie lust ook wel eens een haas (3), een konijn (2) of een woelmuisje (2).