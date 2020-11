Zeeuwse burgemeesters vragen Vlamingen om zich aan de regels te houden

De burgemeesters in de provincie Zeeland vragen dat de Vlamingen zich aan de strakkere Nederlandse regels houden. Winkelen in Hulst, Sluis of Terneuzen was altijd al populair bij Vlamingen die dicht bij de grens wonen. Maar nu niet-essentiele winkels bij ons gesloten zijn, is shoppen over de grens wel heel verleidelijk.