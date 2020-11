Duizenden Ethiopiërs vluchten naar Soedan, gevechten in Ethiopië houden aan: 

Het regeringsleger heeft de lokale troepen in het westen van de regio Tigre verslagen, dat heeft de Ethiopische premier Abiy Ahmed gezegd. "De regio in het westen van Tigre is bevrijd", schreef hij op Twitter. "Het leger gaat nu humanitaire hulp bieden", schreef hij nog over de regio in het westen. Ze zouden ook een overgangsregering opstellen in de heroverde regio's. Verder beschuldigt de premier de lokale troepen van wreedheden.



Maar alle communicatiemiddelen werden in de regio verbroken, transport en media worden geblokkeerd. Het is erg moeilijk om de informatie van de situatie ter plaatse te verifiëren.