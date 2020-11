Zeker 74 migranten en vluchtelingen verdronken voor kust van Libië

11.000 migranten en vluchtelingen werden tegengehouden en teruggebracht naar Libië. De omstandigheden waarin ze daar terechtkomen, zijn uiterst penibel. Vaak worden ze vastgehouden in detentiecentra, uitgebuit of misbruikt.

De Internationale Organisatie voor Migratie en de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, wijzen er herhaaldelijk op dat Libië geen veilige plaats is om mensen naar terug te sturen. Sinds de val van dictator Moe'ammar al-Khaddafi in 2011 is Libië verzand in chaos en straffeloosheid. Mensensmokkelaars en milities profiteren er van het bestuurlijke vacuum.