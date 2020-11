42 amokmakers veroordeeld voor rellen na match Antwerp-Eupen: celstraffen tot 3 jaar en stadionverboden tot 10 jaar

Even terug naar 30 april 2016. Antwerp speelde toen in eigen stadion 0-0 gelijk tegen Eupen en mocht daardoor niet naar eerste klasse. Enkele honderden heethoofden konden dat nieuws moeilijk verkroppen en bestormden het veld. Zo probeerden ze tot in het vak van de bezoekers te geraken. Dat vak werd snel ontruimd en het waterkanon werd ingezet om de hooligans terug te dringen.

Vervolgens besloten enkele relschoppers hun frustratie op de politie uit te werken. Agenten werden bekogeld met verschillende voorwerpen zoals kasseien, verkeersborden en zelfs uitgetrokken boompjes. Er werd ook een politiecombi in brand gestoken met Bengaals vuur. Die avond werden 23 politievoertuigen beschadigd en verschillende politiemensen raakten gewond.

De correctionele rechtbank heeft 42 van die amokmakers nu veroordeeld. 21 van hen kregen een celstraf tot drie jaar. De anderen kregen een werkstraf of een opschorting. Sommigen kregen ook een stadionverbod tot 10 jaar.