BELUISTER - Ferry Zandvliet overleefde de aanslag in Bataclan: "Ik ben gelukkiger nu, door niet boos te zijn"

"Een overlever". Zo omschrijft Ferry Zandvliet zichzelf. Dag op dag 5 jaar geleden stond hij in de Bataclan, voor het concert van Eagles of Death Metal. "We gingen er een gezellig jongensweekend van maken", vertelt hij. "Ik stond met een biertje in mijn hand te dansen en te springen. Een paar minuten later lag ik op de grond, ineens was het oorlog." Hij herinnert zich zelfs het nummer dat de band toen speelde: "Kiss the devil". "Ineens denk je: ik ga dood. Je gaat in een overlevingsmodus, als een robot ben ik naar buiten gegaan."