7 Kempense gemeenten versoepelen maatregelen voor kinderen onder 12 jaar: "Kinderen voorzichtig perspectief bieden"

"We hebben in het verleden gezien dat er bijvoorbeeld in Brussel te snel versoepeld is", zegt Caeyers. "Vandaar dat we met onder meer de ziekenhuizen, hulpposten en huisartsen overlegd hebben om voorzichtig in fases te versoepelen. De laatste fase gaat pas volgende maand in. Zo gooien we niet zomaar overboord wat we hebben opgebouwd."