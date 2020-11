80 besmettingen in woonzorgcentrum Wetteren: “Mensen van de gemeente helpen met maaltijden”

“Toen we hoorden dat 1 personeelslid positief had getest, zijn we meteen iedereen gaan testen”, vertelt Van Gussem. “We hadden aan het einde van oktober 10 besmette bewoners en 5 besmette personeelsleden. De besmetting vond vooral plaats op onze gesloten afdeling waar de mensen met dementie verblijven die in 1 groep leven. Een paar dagen later was de hele afdeling besmet.” Maar nu, 2 weken later, zijn er ook besmettingen vastgesteld op een andere afdeling. “We hebben alle personen die corona hebben geïsoleerd van de rest, zodat er nu geen besmettingen meer kunnen bijkomen.”